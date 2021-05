Market della droga in casa, arrestato pusher nel Napoletano (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Continuano i servizi di alto impatto disposti dal comando provinciale dei Carabinieri di Napoli a Brusciano. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno presidiato le strade ed effettuato decine di perquisizioni. Durante le operazioni, a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio è Federico Antonio Borrelli, 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione ed hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio Market della droga: 5 grammi di cocaina, 210 grammi di marijuana e 523 grammi di hashish. L’arrestato è stato condotto al carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Continuano i servizi di alto impatto disposti dal comando provinciale dei Carabinieri di Napoli a Brusciano. I carabiniericompagnia di Castello di Cisterna hanno presidiato le strade ed effettuato decine di perquisizioni. Durante le operazioni, a finire in manette per detenzione dia fini di spaccio è Federico Antonio Borrelli, 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione ed hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio: 5 grammi di cocaina, 210 grammi di marijuana e 523 grammi di hashish. L’è stato condotto al carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

