MOH_93M : RT @Gazzetta_it: #Juve #Marca: '#Ronaldo ha pensato di tornare al Real, ma lo United...' - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: #Juve #Marca: '#Ronaldo ha pensato di tornare al Real, ma lo United...' - sportli26181512 : Marca: 'Ronaldo ha pensato di tornare al Real, ma lo United...': Marca: 'Ronaldo ha pensato di tornare al Real, ma… - Gazzetta_it : #Juve #Marca: '#Ronaldo ha pensato di tornare al Real, ma lo United...' - CarliuxP : @jfelixdiaz @marca Benzema without Ronaldo: 1 UCL Ronaldo without Benzema: 0 UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Marca Ronaldo

Possibili scenari ? Secondo, CR7 avrebbe preso seriamente in considerazione la possibilità di ... Solo una suggestione, per ora, da monitorare perché al cuor non si comanda e a 36 anni...Stando a quanto scrive, Cristiano si è offerto, ha parlato a colpi di messaggi con Florentino ... Allarme Juve: Cristianoè scomparsoSecondo Marca il futuro di CR7 è lontano da Torino e per l'estate avanzano tre ipotesi più una quarta al momento da scartare: leggi di più ...Stando a quanto scrive Marca, Cristiano si è offerto, ha parlato a colpi di messaggi con Florentino Perez, ma per il momento non ha ricevuto la risposta che si augurava. Il presente di Cristiano Ronal ...