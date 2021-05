Mara Carfagna racconta la sua vita da mamma (Di sabato 1 maggio 2021) Il Ministro per il Mezzogiorno Mara Carfagna racconta i primi mesi con la figlia e svela i suoi sogni per il futuro. Il 26 ottobre Mara Carfagna ha dato alla luce Vittoria, nata dall’amore con l’avvocato Alessandro Ruben, con cui fa coppia dal 2013. Diventare mamma a 44 anni per lei è stata la realizzazione Leggi su people24.myblog (Di sabato 1 maggio 2021) Il Ministro per il Mezzogiornoi primi mesi con la figlia e svela i suoi sogni per il futuro. Il 26 ottobreha dato alla luce Vittoria, nata dall’amore con l’avvocato Alessandro Ruben, con cui fa coppia dal 2013. Diventarea 44 anni per lei è stata la realizzazione

Advertising

mara_carfagna : Ci stringiamo al popolo di #Israele. Condividiamo il loro dolore per l’immane tragedia avvenuta durante il pellegri… - mara_carfagna : Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri smentisce una volta per tutte la bufala dei 'soldi rubati al S… - mara_carfagna : L'agricoltura è un settore fondamentale per il #Sud. Oggi ho ascoltato il punto di vista e le istanze degli assesso… - CrawlThrouDark : RT @f_ronchetti: Col #PianoAmaldi chiedevamo 20 MLD in 6 anni. #Manfredi ne promise 15. Alla ministra Messa ne sono stati chiesti 12. Ora s… - thatslibero : @mara_carfagna Le polemiche sono voleri mentre i fanfaroni sono gli elettori... qualcosa le sfugge? -