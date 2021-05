Malika Ayane | il primo tatuaggio a 17 anni | che cosa significa? | La foto

(Di sabato 1 maggio 2021) Sapete chequestodi? La cantante lo ha fatto a soli 17, ecco la(Getty Images)Una delle voci più incredibili di sempre! Quello diè un timbro che difficilmente si riesce a dimenticare. Dopo aver incantato tutti al Festival di Sanremo con la canzone Ti piaci così,è tornata sul piccolo schermo, questa volta in veste di ospite. La cantante di origini marocchine, infatti, sarà a Verissimo, dove si racconterà a Silvia Toffanin insieme a tantissimi altri ospiti famosi: Corinne Clery, Anna Tatangelo, Serena Grandi, Lorella Boccia, e molti altri. La cantante non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, ...

principetambien : Sapete quale celebrity potete continuare a supportare tranquillamente? Miss Malika Ayane! stream malifesto - Gpzap2 : RT @repubblica: Malika Ayane: 'Canto le emozioni del presente' - repubblica : Malika Ayane: 'Canto le emozioni del presente' - raduraestiva : RT @halal_coochie: io mi fido solo di Malika ayane -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane

Chi è: Malifesto, età, altezza, ex marito Federico Brugia, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera della cantante. La ex moglie di Federico Brugia sarà tra gli ospiti della ...Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, pronta a raccontarsi tra musica e famiglia!: chi è, età, carrieraè nata a Milano il 31 gennaio del 1984 ed è una nota cantautrice e violoncellista. Ha cantato ...Anna Tatangelo - che presenterà, in anteprima, il suo nuovo singolo Serenata - e Leonardo Lamacchia - che parlerà della sua esperienza nel programma Amici di Maria De Filippi - saranno i primi ospiti ...Verissimo: nella puntata in onda oggi 1 maggio vedremo tra gli ospiti Anna Tatangelo, Lorella Boccia, Corinne Clery e Serena Grandi ...