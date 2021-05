Magia di Aguero ed il Manchester City vede il titolo

sportli26181512 : Magia di Aguero ed il #ManchesterCity vede il titolo: Successo lampo per 2-0 dei Citizens sul campo del Crystal Pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Magia Aguero

Corriere dello Sport.it

A Selhurst Park la partita non regala grandi emozioni ma al 57' il City si accede e lo fa con stile: Sergioriceve dentro l'area, stop di destro e tiro in contro - balzo sempre di destro per ...80' Cambi nel City: dentro Torres eper Foden e Jesus 78' Ci prova con il mancino al volo ... Dentro Thuram e Lazaro per Plea e Lainer 63' Plea prova lacon il tacco al volo su cross di ...A Selhurst Park la partita non regala grandi emozioni ma al 57' il City si accede e lo fa con stile: Sergio Aguero riceve dentro l'area, stop di destro e tiro in contro-balzo sempre di destro per ...