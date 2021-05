MAGGIO | eccolo qui | meteo che inizia davvero male

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 1 maggio 2021)instabile. Il primo fine settimana disarà pessimo. Ovviamente non ovunque, perché vi saranno regioni dove le condizioniclimatiche saranno estremamente gradevoli per non dire addirittura estive. Su altre, al contrario, ci si dovrà preoccupare della violenza dei fenomeni attesi perché la netta contrapposizione tra l’aria umida oceanica e l’aria calda proveniente dal nord Africa esalterà quelli che in gergo tecnico definiamo “contrasti termici”. Al di là dei tecnicismi, che interessano relativamente se non gli appassionati in materia, ciò che importa è il risultato finale: maltempo. Maltempo che, come detto, colpirà più di mezza Italia portandosi dietro temporali, nubifragi, gradinate. Per quanto riguarda il weekend troverete approfondimenti in merito, in questo articolo stiamo già andando ...