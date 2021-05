Luca Nisco: il rider licenziato per il biglietto di Mussolini strappato è stato riassunto (Di sabato 1 maggio 2021) La storia del rider licenziato perchè ha strappato un biglietto inneggiante a Mussolini che avrebbe dovuto consegnare insieme e due bottiglie di vino ha avuto un lieto fine. Winelivery, l’azienda che aveva troncato il rapporto di lavoro, lo ha riassunto. “In questo giorno di lutto, che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita”, recitava il biglietto che il 25 aprile Luca si era rifiutato di consegnare. E l’aveva pagata cara: l’azienda aveva deciso di sollevarlo dal suo lavoro parlando di “violazione della privacy” e “comportamento scorretto”. Così Nisco aveva ricevuto una mail che non lasciava dubbi: era stato licenziato: ““Buongiorno Luca, la presente per informarti che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) La storia delperchè hauninneggiante ache avrebbe dovuto consegnare insieme e due bottiglie di vino ha avuto un lieto fine. Winelivery, l’azienda che aveva troncato il rapporto di lavoro, lo ha. “In questo giorno di lutto, che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita”, recitava ilche il 25 aprilesi era rifiutato di consegnare. E l’aveva pagata cara: l’azienda aveva deciso di sollevarlo dal suo lavoro parlando di “violazione della privacy” e “comportamento scorretto”. Cosìaveva ricevuto una mail che non lasciava dubbi: era: ““Buongiorno, la presente per informarti che ...

