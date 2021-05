Lorella Boccia racconta la sua gravidanza nella puntata di Amici | Rudy Zerby lancia un guanto di sfida sexy

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - laviniagioioso : Ma ve li immaginate i figli di Lorella Boccia e del marito? #Amici20 - lorenzo60833262 : RT @MasterAb88: Lorella Boccia altra creatura della Queen #Amici20 - sciuratricex : RT @crudelmente: Ci pensate che Lorella Boccia era nella stessa edizione di Moreno? I tempi d’oro #Amici20 - Paola63689975 : RT @MasterAb88: Lorella Boccia altra creatura della Queen #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia

Mediaset Play

Oggi era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in serata invece la ritroviamo in studio ad Amici 2021 ., splendida in abito nero e ancor di più in dolce attesa, racconta a Maria De Filippi l'emozione di aspettare un bambino: 'Ho gli ormoni a palla, sono emozionatissima!' ammette subito. '...'apre' la il serale di Amici Dopo i tanti spoiler apparsi per il settimo serale di Amici 2021 è tempo di passare alla diretta del programma di Maria De Filippi. Anche questa sera ...Eros Ramazzotti a Felicissima Sera canta il meglio delle sue canzoni scelte per l'occasione da chi ha lavorato al programma. Ecco il video Mediaset ...Paola Perego commossa e quasi in lacrime per il congedo dal suo pubblico: "Per me è finita qui". Ma in realtà potrebbe tornare su Rai Due ...