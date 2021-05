LOL nella bufera: le foto ritoccate fanno discutere (Di sabato 1 maggio 2021) Le comiche di Lol- Chi ride è fuori, Caterina Guzzanti, Michela Giraud e Katia Follesa, sono diventate delle “dee” per Vanity Fair che ha deciso di ritrarle in una serie di scatti. Dopo il momento di euforia iniziale delle comiche, è arrivato il momento di difendersi dalle polemiche di chi ha accusato le tre di non essere naturali e di aver abusato di Photoshop. Scopriamo come hanno risposto alle accuse. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 1 maggio 2021) Le comiche di Lol- Chi ride è fuori, Caterina Guzzanti, Michela Giraud e Katia Follesa, sono diventate delle “dee” per Vanity Fair che ha deciso di ritrarle in una serie di scatti. Dopo il momento di euforia iniziale delle comiche, è arrivato il momento di difendersi dalle polemiche di chi ha accusato le tre di non essere naturali e di aver abusato di Photoshop. Scopriamo come hanno risposto alle accuse. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_pad_foot : Io mi ritrovo troppo nella luna in Cancro, perché la parte più nascosta e vera di me è dolciosa, fluff e caramellos… - plantmomgem : RT @spaccamilcollo: ma è davvero estenuante bho mi pare di essere a nuoto contro uno tsunami di merda lol perché per quanto fai, educhi, ce… - melecotte : RT @spaccamilcollo: ma è davvero estenuante bho mi pare di essere a nuoto contro uno tsunami di merda lol perché per quanto fai, educhi, ce… - spaccamilcollo : ma è davvero estenuante bho mi pare di essere a nuoto contro uno tsunami di merda lol perché per quanto fai, educhi… - giulianol : RT @Carlo213Ge: La vincitrice del giorno. Scrivere nella bio di essere 'contro qualcosa' è contro (LoL) le... REGOLE DI TUIDER. Applausi. -