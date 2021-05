L’offerta da 120 milioni che può far vacillare l’Inter

Leggi su serieanews

(Di sabato 1 maggio 2021) Il Chelsea avanza l’idea di riportare in squadra Romelu Lukaku e sarebbe disposto a un’importante offerta per convincere. Il Chelsea pensa ai rinforzi per la prossima stagione e inizialmente le due idee erano Erling Haaland ed Harry Kane, per l’attacco. Tuttavia, economicamente le due operazioni sono troppo complesse e i competitor sono così asfissianti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.