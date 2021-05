Lo spareggio Scudetto tra Napoli e Milan – 1 maggio 1988 – VIDEO (Di sabato 1 maggio 2021) L’1 maggio 1988 Napoli e Milan si affrontano per lo spareggio che decreterà la nuova squadra Campione d’Italia Lo Scudetto della stagione 1987-88 vede protagoniste il Napoli Campione d’Italia in carica e il Milan di Arrigo Sacchi, al suo primo anno sulla panchina del Diavolo. l’1 maggio 1988, a tre giornate dal termine della stagione, la sfida tra le due squadre ha il sapore di uno spareggio. I rossoneri si presentano all’appuntamento del San Paolo con un punto in meno rispetto al Napoli capolista. Chi uscirà vincitore da questa sfida, con ogni probabilità conquisterà il Tricolore. Il contesto Il Milan è reduce da alcune stagioni decisamente poco ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) L’1si affrontano per loche decreterà la nuova squadra Campione d’Italia Lodella stagione 1987-88 vede protagoniste ilCampione d’Italia in carica e ildi Arrigo Sacchi, al suo primo anno sulla panchina del Diavolo. l’1, a tre giornate dal termine della stagione, la sfida tra le due squadre ha il sapore di uno. I rossoneri si presentano all’appuntamento del San Paolo con un punto in meno rispetto alcapolista. Chi uscirà vincitore da questa sfida, con ogni probabilità conquisterà il Tricolore. Il contesto Ilè reduce da alcune stagioni decisamente poco ...

