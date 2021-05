“Lo avete notato anche voi?” I Soliti Ignoti | pubblico senza parole per quello che ha visto È successo durante il gioco di Manuela Arcuri

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) Nell’appuntamento del 30 aprile con i ‘’ è stata protagonista l’attrice. La donna non è riuscita a portarsi a casa il montepremi accumulatoil, infatti era partita con 20 mila euro ma non è stata in grado di concludere positivamente il suo percorso nello show. I telespettatori però sono rimasti colpiti in particolare da una persona entrata in studio. Tutti infatti hanno riversato i loro commenti sui social network per capire perché abbia fatto così. Lanon è riuscita a centrare dunque l’obiettivo prefissato e non ha potuto devolvere la somma alla fondazione italiana per l’autismo. Amadeus, verso la fine del, ha fatto entrare in scena il parente misterioso. Come ben sapete, il concorrente deve ...