LIVE – Udinese-Juventus, Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 1 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Udinese-Juventus, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 in programma domenica 2 maggio alle ore 18:00. Nella giornata odierna di sabato 1 maggio il tecnico bianconero si presenterà ai microfoni dei cronisti per presentare i temi in vista della sfida contro i liguri, che può rappresentare un importante crocevia della stagione. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA 12.41 – “Mio figlio? So cosa significa essere un personaggio pubblico. Questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Ladelladi Andreaalla vigilia di, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 in programma domenica 2 maggio alle ore 18:00. Nella giornata odierna di sabato 1 maggio il tecnico bianconero si presenterà ai microfoni dei cronisti per presentare i temi in vista della sfida contro i liguri, che può rappresentare un importante crocevia della stagione. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA12.41 – “Mio figlio? So cosa significa essere un personaggio pubblico. Questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a ...

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - De_Sand88 : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv: https://t.… - panda60852082 : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv: https://t.… - bismark_spartan : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv: https://t.… - GiulyADP : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv: https://t.… -