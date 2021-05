LIVE Trento-ZAKSA Kedzierzyn, Finale Champions League volley in DIRETTA. trentini avanti 8-6 nel primo set (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 primo tempo Smith 10-8 Mano out di Kooy da zona 4 9-8 Muro di Smith su Lisinac 9-7 Errore al servizio Trento 9-6 Mano out di Kooy da zona 4 8-6 errore al servizio Trento 8-5 La pipe di Lucarelli 7-5 Tocco vincente a due mani sul muro di Sliwka da zona 4 7-4 Errore al servizio ZAKSA 6-4 Diagonale stretto vincente di Kaczmarek da seconda linea 6-3 Errore al servizio ZAKSA 5-3 Errore al servizio Trento 5-2 Errore al servizio ZAKSA 4-2 Invasione Trento 4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kooooooooooooy 3-1 Muroooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaaac 2-1 Vincente Abdel Aziz da zona 2 1-1 Il tocco vincente di Kochanowski 1-0 Errore al servizio ZAKSA 20.31: Tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-9tempo Smith 10-8 Mano out di Kooy da zona 4 9-8 Muro di Smith su Lisinac 9-7 Errore al servizio9-6 Mano out di Kooy da zona 4 8-6 errore al servizio8-5 La pipe di Lucarelli 7-5 Tocco vincente a due mani sul muro di Sliwka da zona 4 7-4 Errore al servizio6-4 Diagonale stretto vincente di Kaczmarek da seconda linea 6-3 Errore al servizio5-3 Errore al servizio5-2 Errore al servizio4-2 Invasione4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kooooooooooooy 3-1 Muroooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaaac 2-1 Vincente Abdel Aziz da zona 2 1-1 Il tocco vincente di Kochanowski 1-0 Errore al servizio20.31: Tutto ...

