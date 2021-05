LIVE – Musetti-Albot 3-0, qualificazioni Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 1 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Musetti e Radu Albot, valido per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2021. Il giovane azzurro affronterà l’esperto moldavo, tennista insidioso e atipico per caratteristiche, di certo un osso duro per il carrarese. Musetti proverà a scardinare il tennis tattico dell’opponente, al fine di avanzare e successivamente tentare di ottenere un pass per il tabellone principale. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di sabato 1 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Radu, valido per il primo turno delledeldi. Il giovane azzurro affronterà l’esperto moldavo, tennista insidioso e atipico per caratteristiche, di certo un osso duro per il carrarese.proverà a scardinare il tennis tattico dell’opponente, al fine di avanzare e successivamente tentare di ottenere un pass per il tabellone principale. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di sabato 1 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH INSegui ilsu Sportface.it IL TABELLONE AGGIORNA LA ...

