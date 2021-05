LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: orari TV8 qualifiche, griglia di partenza. Valentino Rossi, Bagnaia (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLE qualifiche DI MotoGP DI OGGI (SABATO 1° MAGGIO) LA CRONACA DELLE FP2 DI MotoGP RISULTATI E CLASSIFICA FP2 MotoGP RISULTATI E CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE MotoGP Valentino Rossi:” COSI’ NON E’ PIU’ DIVERTENTE, SONO TRISTE E LENTO” VIDEO Valentino Rossi: “DOBBIAMO CAMBIARE, MA NON ABBIAMO IDEE” LE DICHIARAZIONI DI Bagnaia: “IN DUCATI MI SENTO COME IM VR46. MI DIVERTO A FARE TIME ATTACK” MARC MARQUEZ: “MI MANCA RESISTENZA” FRANCO MORBIDELLI: “NON DEVO ILLUDERMI, SONO DAVANTI PER LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA” MAVERICK VINALES: “HO GLI STESSI PROBLEMI DI PORTIMAO” JOAN MIR: “HO AVUTO PROBLEMI DI ELETTRONICA CON LA ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA PRESENTAZIONE DELLEDIDI OGGI (SABATO 1° MAGGIO) LA CRONACA DELLE FP2 DIRISULTATI E CLASSIFICA FP2RISULTATI E CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE:” COSI’ NON E’ PIU’ DIVERTENTE, SONO TRISTE E LENTO” VIDEO: “DOBBIAMO CAMBIARE, MA NON ABBIAMO IDEE” LE DICHIARAZIONI DI: “IN DUCATI MI SENTO COME IM VR46. MI DIVERTO A FARE TIME ATTACK” MARC MARQUEZ: “MI MANCA RESISTENZA” FRANCO MORBIDELLI: “NON DEVO ILLUDERMI, SONO DAVANTI PER LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA” MAVERICK VINALES: “HO GLI STESSI PROBLEMI DI PORTIMAO” JOAN MIR: “HO AVUTO PROBLEMI DI ELETTRONICA CON LA ...

