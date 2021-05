LIVE MotoGP | GP Spagna in DIRETTA | caduta da brividi per Marquez | out Rossi | Bagnaia si salva

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI LA CRONACA DELLE FP3 DIRISULTATI E CLASSIFICA FP3 10.52 L’appuntamento è per le 13.30 per le FP4, alle quali faranno seguito le qualifiche. Grazie per averci seguito e a più tardi. 10.51 La classifica delle FP3: 1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 290.3 1’36.985 Q2 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 289.5 1’37.010 0.025 / 0.025 Q2 3 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 297.5 1’37.026 0.041 / 0.016 Q2 4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’37.036 0.051 / 0.010 Q2 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1’37.049 0.064 / 0.013 Q2 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy YamahaYamaha ...

infoitsalute : LIVE - Prove libere 3 GP Spagna Jerez 2021 DIRETTA MotoGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: - motograndprixit : - NikiKovacs : RT @giovannizam: #MotoGP segui in #diretta (l'unica dal circuito) su @Moto_it la giornata di #QP #SpanishGP , anche con le foto di @NikiKov… - infoitsport : DIRETTA MOTOGP/ Prove libere FP3 video streaming live: in pista a Jerez! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/ Gara: vince Quartararo! Bagnaia e Mir sul podio! DIRETTA: IN PISTA PER LA FP3 In attesa di dare il via al lungo sabato della diretta ...... quarta gara del campionato mondiale di. Sessione in corso, refresh automatico ogni 90 secondi 10.02 - Fa sul serio anche Aleix Espargarò (Aprilia), che si mette davanti in 1'37.492 . Tempo ...Il giapponese porta la Honda davanti a tutti, con Fabio Quartararo secondo e Stefan Bradl terzo. Brutta caduta per Marc Marquez alla sette (foto nel live), pilota apparentemente a posto. Italiani: set ...MotoGP Gp Spagna Jerez Prove Libere 3 - Takaaki Nakagami, Team Honda LCR, ha fatto segnare il miglior tempo della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna classe MotoGP, quarta gara de ...