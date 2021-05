LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata l’ultima salita. Petilli in fuga con Nielsen, il gruppo insegue a 5’30” (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Petilli e Nielsen spingono a fondo per cercare di allungare sugli ex compagni di avventura 14.47 L’azione della Ineos potrebbe far pensare a un attacco di Geraint Thomas. 14.46 Nielsen attacca nel gruppo di testa, l’unico a tenere le ruote è Simone Petilli. 14.45 In testa al plotone è arrivata la Ineos-Grenadiers a dettare il ritmo. 14.43 Anche il plotone sta affrontando le prime rampe della salita. 14.41 I fuggitivi iniziano l’ultima salita, lunga 21 chilometri con una pendenza media del 7,6% e picchi dell’11%. 14.39 In testa al plotone la Movistar della maglia gialla a dettare il ritmo. 14.36 Mancano circa 20 km al traguardo. Dopo il caos della neutralizzazione la ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49spingono a fondo per cercare di allungare sugli ex compagni di avventura 14.47 L’azione della Ineos potrebbe far pensare a un attacco di Geraint Thomas. 14.46attacca neldi testa, l’unico a tenere le ruote è Simone. 14.45 In testa al plotone è arrivata la Ineos-Grenadiers a dettare il ritmo. 14.43 Anche il plotone sta affrontando le prime rampe della. 14.41 I fuggitivi iniziano, lunga 21 chilometri con una pendenza media del 7,6% e picchi dell’11%. 14.39 In testa al plotone la Movistar della maglia gialla a dettare il ritmo. 14.36 Mancano circa 20 km al traguardo. Dopo il caos della neutralizzazione la ...

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 Il LI… - SkySportMotoGP : ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 I… - mati_bandini : ma quindi questo dl2 è destinato a non uscire ok no ma fai pure come ti pare vai a fare live in giro per l'australi… - Locomiareal : RT @SpazioCiclismo: DIRETTA Quarta Tappa Giro di Romandia 2021 LIVE - SpazioCiclismo : DIRETTA Quarta Tappa Giro di Romandia 2021 LIVE -