LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: 4×100 maschile a Tokyo! Alle Olimpiadi anche la 4×400 femminile e mista! En-plein azzurro in finale! (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica Alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell'Italia 21.40 Fra poco comincerà la terza ed ultima batteria con all'opera Bielorussia, Brasile, Botswana, Irlanda, Germania, Repubblica Dominicana e Gran Bretagna. 21.37 3:16.51 il tempo degli azzurri che battono il Belgio, gestendo completamente l'ultima frazione. Vedremo quali saranno le scelte di domani, in una delle staffette dei 400 metri, l'Italia parte sicuramente da protagonista. 21.36 L'ITALIA STRAVINCE LA BATTERIA! QUALIFICAZIONE A TOKYO PER GLI AZZURRI! EN-plein STRAORDINARIO! 21.35 Alla grandissima anche Alice Mangione! Adesso Davide Re può mettere la ciliegina sulla torta. 21.34 SCAPPA VIA TREVISAN! Adesso Mangione può gestire!

