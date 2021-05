L’Inter e lo scudetto: quanto guadagna il club che vince il titolo? (Di sabato 1 maggio 2021) L’Inter e lo scudetto 2020-2021: la squadra di Conte è stata la più forte in una stagione inedita. Scopriamo quanto guadagna il club campione in serie A In questa stagione condizionata dall’emergenza Coronavirus L’Inter di Conte è stata la squadra più forte, che ha mostrato la sua forza anche senza l’apporto del suo pubblico. Andiamo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 1 maggio 2021)e lo2020-2021: la squadra di Conte è stata la più forte in una stagione inedita. Scopriamoilcampione in serie A In questa stagione condizionata dall’emergenza Coronavirusdi Conte è stata la squadra più forte, che ha mostrato la sua forza anche senza l’apporto del suo pubblico. Andiamo L'articolo proviene da Consumatore.com.

FBiasin : Ci sono chat in cui avvengono discussioni tra chi dice 'l'#Inter è meglio che festeggi lo #scudetto tra una settima… - ilmilanesenews : Ormai è solo questione di poche partite e di coincidenza di risultati e l’Inter potrà portare a casa lo Scudetto. E… - gingomma96 : Altra cosa non da poco: l’inter oggi gioca il primo match point Scudetto ?? l’ultima volta che la mia squadra vinse… - AnnibaleIi : RT @StanisLaRochele: Oggi l'Inter vince il 14esimo scudetto della sua storia ma vi vedo tranquilli - WeLiveHard : @YvanGoSlow24 i diritti TV in italia fanno pensa, se l'inter dovesse vincere lo scudetto prenderebbe solo 23mln di… -