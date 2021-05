L’incredibile storia dell’uomo che ha vinto due volte al Gratta e Vinci (Di sabato 1 maggio 2021) C’è chi gioca per una vita senza vincere mai. E poi c’è il cittadino brasiliano residente in proVincia di Mantova e di mestiere piastrellista, che invece al Gratta & Vinci ha vinto due volte. Lo scorso 4 febbraio aveva vinto un milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria nel modenese, poi il 24 dello stesso mese altri due milioni con un biglietto acquistato a Garda (Verona) assieme ad un amico, un veronese di 47 anni. L’incredibile storia dell’uomo che ha vinto due volte al Gratta & Vinci La vicenda era talmente incredibile che la procura di Verona aveva aperto un’inchiesta. In seguito alla segnalazione scattata dall’Uif, l’Unità di informazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 maggio 2021) C’è chi gioca per una vita senza vincere mai. E poi c’è il cittadino brasiliano residente in proa di Mantova e di mestiere piastrellista, che invece alhadue. Lo scorso 4 febbraio avevaun milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria nel modenese, poi il 24 dello stesso mese altri due milioni con un biglietto acquistato a Garda (Verona) assieme ad un amico, un veronese di 47 anni.che haduealLa vicenda era talmente incredibile che la procura di Verona aveva aperto un’inchiesta. In seguito alla segnalazione scattata dall’Uif, l’Unità di informazione ...

Advertising

dedaIux : @Divino_2 Ci penso sempre a queste cose, Crotone è una città millenaria, con una storia incredibile, in una terra b… - LaNotiziaTweet : L'incredibile storia dell'uomo che ha vinto due volte al Gratta e Vinci - TurismoItaliaNw : Puy du Fou, a Toledo l’incredibile parco tematico che racconta la Spagna con centinaia di attori sull’immenso palco… - kitt3nn__ : RT @franpescaa: comunque incredibile che, da quando l'ho iniziato, nient'altro riesca a prendermi come bsd parlerei per ore della storia, d… - MaxDigio1967 : Sei il primo mio pensiero che Al mattino mi sveglia L'ultimo desiderio che La notte mi culla Sei la ragione più pro… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile storia L incredibile storia del ragazzo che è riuscito a comprare il dominio di Google Argentina Wired Italia