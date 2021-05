Ligue 1, PSG-Lens: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) Corsa scudetto e voglia d’Europa si mescolano al Parco dei Principi incrociando le rispettive strade. I campioni in carica parigini, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Manchester City, cercano tre punti per continuare la sfida a distanza per la vetta con Lille e Monaco, mentre gli ospiti giallorossi, vera rivelazione del torneo transalpino, vogliono sublimare l’ottima stagione con una qualificazione europea. Ecco le ultime da PSG-Lens con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Un punto dalla vetta, ma anche di vantaggio dal terzo posto. Il Paris Saint-Germain arriva all’incontro dopo aver incassato 12 punti sui 15 disponibili nelle ultime cinque. La sconfitta, però, sanguinosa: è stato il Lille, rivale scudetto, a battere i parigini. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Corsa scudetto e voglia d’Europa si mescolano al Parco dei Principi incrociando le rispettive strade. I campioni in carica parigini, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Manchester City, cercano tre punti per continuare la sfida a distanza per la vetta con Lille e Monaco, mentre gli ospiti giallorossi, vera rivelazione del torneo transalpino, vogliono sublimare l’ottima stagione con una qualificazione europea. Ecco le ultime da PSG-con le, ile latv del match. Un punto dalla vetta, ma anche di vantaggio dal terzo posto. Il Paris Saint-Germain arriva all’incontro dopo aver incassato 12 punti sui 15 disponibili nelle ultime cinque. La sconfitta, però, sanguinosa: è stato il Lille, rivale scudetto, a battere i parigini. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue PSG City - PSG, Mbappé a rischio: problema al polpaccio In pochi giorni la squadra parigina si gioca la stagione, viste le gare di Ligue 1 e il ritorno della semifinale di Champions League. Sconfitto per 2 - 1 in casa all'andata, il PSG potrebbe ...

La Champions che verrà: la situazione in Europa LIGUE 1 - Anche qui 4 squadre in corsa, ma con una netta differenza rispetto al campionato iberico: ... Il PSG insegue il decimo titolo, che lo renderebbe il club con più campionati vinti in Francia ...

PSG-Lens, Ligue 1: streaming, pronostici e probabili formazioni Il Veggente Ligue 1, continua la corsa al titolo: oggi PSG e Lille Altra giornata decisiva in Ligue 1: oggi PSG e Lille si affrontano a distanza per decretare chi andrà a dormire da prima della classe.

Mbappé, PSG in ansia per Champions e futuro: Pochettino svela gli scenari La situazione di Kylian Mbappé preoccipa il tecnico del PSG Mauricio Pochettino che teme di perderlo e non solo per la Champions League ...

