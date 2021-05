Ligue 1, Lille-Nizza: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) Un piccolo passo verso la conquista, clamorosa, del titolo ai danni del Paris Saint-Germain che, insieme al Monaco, insegue i padroni di casa attualmente primi in classifica. Contro un Nizza che ha ormai pochissimo da chiedere a questo campionato, il Lille vuole tre punti d’oro per restare, per un’altra settimana, in vetta alla Ligue 1. Ecco le ultime da Lille-Nizza con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. L’imprevedibilità del calcio. Il Lille di Christophe Galtier guarda tutti dall’alto verso il basso in questa incredibile stagione sportiva transalpina. Merito di un campionato eccezionale che ha visto i Dogues perdere tre volte, ma pareggiare in dieci occasioni. Nelle ultime cinque, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Un piccolo passo verso la conquista, clamorosa, del titolo ai danni del Paris Saint-Germain che, insieme al Monaco, insegue i padroni di casa attualmente primi in classifica. Contro unche ha ormai pochissimo da chiedere a questo campionato, ilvuole tre punti d’oro per restare, per un’altra settimana, in vetta alla1. Ecco le ultime dacon le, ile latv del match. L’imprevedibilità del calcio. Ildi Christophe Galtier guarda tutti dall’alto verso il basso in questa incredibile stagione sportiva transalpina. Merito di un campionato eccezionale che ha visto i Dogues perdere tre volte, ma pareggiare in dieci occasioni. Nelle ultime cinque, i ...

