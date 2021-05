Liga, Real Madrid-Osasuna 2-0: Militao e Casemiro salvano Zidane. La classifica aggiornata (Di sabato 1 maggio 2021) Il Real Madrid continua a non convincere.Barcellona, Koeman: “Match contro il Granada deludente. Liga? Ecco come la vinceremo”Dopo il pareggio in settimana nell'andata delle semifinali di Champions League contro il Chelsea, le merengues trovano un successo fondamentale contro l'Osasuna senza però mostrare un grande calcio. La vittoria permette di rispondere al successo dei cugini dell'Atletico Madrid e prevenire un possibile ritorno del Barcellona impegnato domani contro il Valencia. Le reti sono state segnate da Eder Militao e Casemiro sul finire del match. La Liga è più accesa che mai e questo fine campionato appare infuocato con tutte e tre le compagini che potrebbero fino all'ultimo assicurarsi il titolo.Liga, Barcellona-Granada ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Ilcontinua a non convincere.Barcellona, Koeman: “Match contro il Granada deludente.? Ecco come la vinceremo”Dopo il pareggio in settimana nell'andata delle semifinali di Champions League contro il Chelsea, le merengues trovano un successo fondamentale contro l'senza però mostrare un grande calcio. La vittoria permette di rispondere al successo dei cugini dell'Atleticoe prevenire un possibile ritorno del Barcellona impegnato domani contro il Valencia. Le reti sono state segnate da Edersul finire del match. Laè più accesa che mai e questo fine campionato appare infuocato con tutte e tre le compagini che potrebbero fino all'ultimo assicurarsi il titolo., Barcellona-Granada ...

