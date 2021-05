Liga, Militao e Casemiro regalano la vittoria al Real sull’Osasuna (2-0) e restano a -2 dall’Atletico (Di sabato 1 maggio 2021) vittoria importante per il Real Madrid, che batte nel finale l’Osasuna grazie alle reti di Militao e di Casemiro. Dopo la vittoria del tardo pomeriggio dell’Atletico, il Real tiene il passo dei cugini e torna al secondo posto a -2 dai colchoneros, in attesa della partita di domani del Barcellona cdntro il Valencia e del Siviglia lunedì in campo contro l’Athletic Bilbao. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021)importante per ilMadrid, che batte nel finale l’Osasuna grazie alle reti die di. Dopo ladel tardo pomeriggio dell’Atletico, iltiene il passo dei cugini e torna al secondo posto a -2 dai colchoneros, in attesa della partita di domani del Barcellona cdntro il Valencia e del Siviglia lunedì in campo contro l’Athletic Bilbao. Foto: TwitterMadrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

