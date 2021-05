Liga, l’Atletico Madrid allunga in vetta: decisivo il palo dell’Elche su rigore al 91? (VIDEO) (Di sabato 1 maggio 2021) Nella Liga, rimane viva la lotta per la vittoria del campionato, con quattro squadre in pochissimi punti. l’Atletico Madrid, dopo aver dilapidato i molti punti di vantaggio sulle dirette concorrenti, trova un’importantissima vittoria di misura contro l’Elche. Termina 0-1, con la squadra di Simeone baciata dalla fortuna nel finale: l’arbitro, infatti, al 91? concede un calcio di rigore all’Elche per un goffo tocco di mano di Llorente, autore del gol decisivo al 23?. Sul dischetto va Fidel: il tiro è molto angolato. Troppo, visto che va a sbattere sul palo con Oblak che aveva indovinato l’angolo scelto dal capitano avversario. Un episodio che potrebbe rivelarsi decisivo nell’assegnare la vittoria del campionato spagnolo. Ecco quindi il VIDEO del ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Nella, rimane viva la lotta per la vittoria del campionato, con quattro squadre in pochissimi punti., dopo aver dilapidato i molti punti di vantaggio sulle dirette concorrenti, trova un’importantissima vittoria di misura contro l’Elche. Termina 0-1, con la squadra di Simeone baciata dalla fortuna nel finale: l’arbitro, infatti, al 91? concede un calcio diall’Elche per un goffo tocco di mano di Llorente, autore del golal 23?. Sul dischetto va Fidel: il tiro è molto angolato. Troppo, visto che va a sbattere sulcon Oblak che aveva indovinato l’angolo scelto dal capitano avversario. Un episodio che potrebbe rivelarsinell’assegnare la vittoria del campionato spagnolo. Ecco quindi ildel ...

