Liga, Elche-Atletico Madrid: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) La trentaquattresima giornata di Liga alle 16:15 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena all’Estadio Manuel Martinez Valero e può essere decisiva in chiave titolo e salvezza. Ecco le probabili formazioni di Elche–Atletico Madrid. L’Elche arriva a questa sfida dopo il successo importantissimo in casa per 1-0 contro il Levante e dovrà ottenere altri tre punti per la salvezza. I ragazzi di Escribà sono terzultimi a pari punti con il Valladolid e a un punto dall’Alaves. L’Atletico Madrid è primo in classifica in Liga ma non può permettersi cali di attenzione, con Real Madrid e Barcellona a due punti di distanza e con il Siviglia quarto, ma sotto di sole tre lunghezze. Per i ragazzi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) La trentaquattresima giornata dialle 16:15 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena all’Estadio Manuel Martinez Valero e può essere decisiva in chiave titolo e salvezza. Ecco ledi. L’arriva a questa sfida dopo il successo importantissimo in casa per 1-0 contro il Levante e dovrà ottenere altri tre punti per la salvezza. I ragazzi di Escribà sono terzultimi a pari punti con il Valladolid e a un punto dall’Alaves. L’è primo in classifica inma non può permettersi cali di attenzione, con Reale Barcellona a due punti di distanza e con il Siviglia quarto, ma sotto di sole tre lunghezze. Per i ragazzi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga Elche Le partite di oggi, Sabato 1 maggio 2021 - Calciomagazine ...- Chievo Brescia - SPAL Cremonese - Reggina Reggiana - Pordenone Cosenza - Pescara Virtus Entella - Vicenza Frosinone - Pisa PREMIER LEAGUE 13.30 Crystal Palace - Manchester City LIGA 16.15 Elche - ...

Atletico Madrid, Simeone: 'Primi in Liga? Pensiamo partita per partita, finale serrato' Diego Simone ha presentato la sfida tra Atletico Madrid ed Elche , prossimo appuntamento di campionato per i Colchoneros, primi in classifica in Liga. Il primato nel campionato spagnolo inorgoglisce l'allenatore argentino, sebbene lui stesso abbia considerato ...

L’Atletico riparte dall’Elche: ultima chiamata per Joao Felix La Gazzetta dello Sport El Atlético defiende el liderato ante un Elche necesitado Recuperada la iniciativa al frente del campeonato por la remontada del Granada en el Camp Nou (1-2), el Atlético de Madrid abre el juego de ...

Liga, è spettacolo: oggi Atletico e Real si giocano la vetta Spettacolo ne La Liga con quattro squadre in tre punti in testa alla classifica: oggi Atletico e Real si giocano la vetta.

