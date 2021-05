Licenziato per aver strappato un biglietto pro - Mussolini: reintegrato il rider (Di sabato 1 maggio 2021) Non si è arreso di fronte a nostalgici che ancora inneggiano alla peggiore figura politica mai esistita in Italia, Mussolini. Winelivery ha deciso di reintegrare Luca Nisco, il rider che era stato ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) Non si è arreso di fronte a nostalgici che ancora inneggiano alla peggiore figura politica mai esistita in Italia,. Winelivery ha deciso di reintegrare Luca Nisco, ilche era stato ...

fanpage : Il rider, dopo aver strappato un biglietto inneggiante a Mussolini era stato licenziato, per poi rivolgersi al trib… - comedian72 : @alfredoferrante Anche il giornale che parla di soggetto licenziato per antifascismo fa veramente ridere e riflette… - maddavvvero : RT @SalamidaFabio: Il rider che è stato licenziato perché per senso civico ha strappato un biglietto inneggiante Mussolini lo scorso 25 ap… - kudablog : RT @beabri: Luca Nisco, rider licenziato da #Winelivery per aver strappato un biglietto inneggiante al fascismo è stato reintegrato ieri, d… - EmilioBerettaF1 : RT @catlatorre: Il rider licenziato da Winelivery a Bologna per aver strappato un biglietto inneggiante al duce, spedito ad un cliente, è s… -