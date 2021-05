Libri pornografici a scuola Striscia | scandalo a Fiumicino | roba mai vista | bambini terrorizzati così

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021)la Notizia ha provato a far luce su un fatto che appare incredibile, ma che invece - purtroppo - è accaduto realmente. In alcune scuole elementari di, in provincia di Roma, per celebrare i 100 anni di Gianni Rodari sono stati donati deiai. Una bellissima iniziativa, se non fosse che tra i tomi ci fossero anche alcuni volumi con immagini pornografiche. Angelica Massera, inviata del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, ha raccontato la vicenda e ha provato a far luce sentendo più parti in causa. Tutto è partito dalle tantissime segnalazione arrivate alla redazione dila Notizia, che si è subito messa in moto e ha verificato la veridicità di tale vicenda scabrosa: effettivamente ad alcuni, come denunciato dai ...