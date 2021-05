Libero: una condanna per far fuori Lotito, che però ha evitato alla Lazio la responsabilità (Di sabato 1 maggio 2021) Claudio Savelli commenta, su Libero, la squalifica di Lotito per 12 mesi inflitta al presidente della Lazio dalla Corte d’Appello Figc. “La condanna sembra più utile a far fuori Lotito che a educare i club e gli altri presidenti. Non è infatti esemplare, è semmai una via di mezzo”. Ma Lotito è riuscito a salvare il club da accuse di responsabilità diretta nella vicenda, cosa che avrebbe determinato una penalizzazione. “Il paradosso, però, è che Lotito è in realtà riuscito nel suo più grande intento: evitare la responsabilità diretta del club, che avrebbe reso molto più grandi i rischi quali ad esempio sconfitte a tavolino, penalizzazioni in classifica e un conseguente danno economico e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Claudio Savelli commenta, su, la squalifica diper 12 mesi inflitta al presidente dellaCorte d’Appello Figc. “Lasembra più utile a farche a educare i club e gli altri presidenti. Non è infatti esemplare, è semmai una via di mezzo”. Maè riuscito a salvare il club da accuse didiretta nella vicenda, cosa che avrebbe determinato una penalizzazione. “Il paradosso,, è cheè in realtà riuscito nel suo più grande intento: evitare ladiretta del club, che avrebbe reso molto più grandi i rischi quali ad esempio sconfitte a tavolino, penalizzazioni in classifica e un conseguente danno economico e ...

Advertising

reportrai3 : Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produc… - Esercito : A #Basilea la nostra strepitosa Vanessa #Ferrari ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo ai campionati eur… - ItaliaTeam_it : LUCE IMMENSA. ? Vanessa Ferrari emoziona ancora una volta, è BRONZO europeo al corpo libero! #ItaliaTeam |… - VailatiSergio : RT @claudio_2022: Termini: Nello zaino pistola giocattolo e una sega da giardiniere, con lama da 30cm. I carabinieri hanno denunciato a pie… - ReErthu : E così diventare signore avevo comprato i mattoni per la casa il generatore il gas l'idraulica abbiamo montato il b… -