Lewis - Max, prove di grande show (Di sabato 1 maggio 2021) di Leo Turrini Ancora loro. Come due pugili abbracciati sul ring in un corpo a corpo che non conosce soste, Lewis Hamilton e Max Verstappen continuano a rifilarsi simbolicamente botte da orbi. Mentre ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) di Leo Turrini Ancora loro. Come due pugili abbracciati sul ring in un corpo a corpo che non conosce soste,Hamilton e Max Verstappen continuano a rifilarsi simbolicamente botte da orbi. Mentre ...

Advertising

infoitsport : F1, GP Portogallo 2021. Carlos Sainz 4° in FP2. Lewis Hamilton il più rapido davanti a Max Verstappen - Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Lewis Hamilton il più veloce nel secondo turno di libere #F1 a Portimao, Max Verstappen 2°. Ancora bene la Ferrari, Sainz… - Italiaracing : Lewis Hamilton il più veloce nel secondo turno di libere #F1 a Portimao, Max Verstappen 2°. Ancora bene la Ferrari,… - antonella65anto : Tre giri per Max sulle rosse del secondo tempo, 9 per Bottas 13 per Lewis #SkyMotori - F1naBANDtv : 30 min. para o fim do Treino Livre 1: 1° Valtteri Bottas 2° Lewis Hamilton 3° Max Verstappen 4° Esteban Ocon 5° Pie… -