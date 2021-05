Letta: “Salvini irresponsabile, così ci porta al lockdown” (Di sabato 1 maggio 2021) Matteo Salvini “irresponsabile”. E’ l’accusa che Enrico Letta muove al leader della Lega in una videointervista con il direttore de La Stampa. Il premier Mario Draghi si è fatto prendere la mano dalle pressioni di Salvini? La road map sulle riaperture non è gestibile? “Sì, a patto che si rispetti e non si faccia passare il messaggio che questo è il minimo e che poi invece si possa fare quel che ci pare – replica il segretario del Pd – Salvini ha parlato più del coprifuoco alle 23 che del Pnrr. Non ha parlato del piano di 231 miliardi di euro fondamentale per l’Italia del futuro. Ma delle ore 23 sì, un errore profondo. Deve essere chiaro che abbiamo un obiettivo: uscire dalla pandemia grazie alla vaccinazione dei fragili, il che ci può consentire un’estate anche di ripresa economica. Se i prossimi ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 maggio 2021) Matteo”. E’ l’accusa che Enricomuove al leader della Lega in una videointervista con il direttore de La Stampa. Il premier Mario Draghi si è fatto prendere la mano dalle pressioni di? La road map sulle riaperture non è gestibile? “Sì, a patto che si rispetti e non si faccia passare il messaggio che questo è il minimo e che poi invece si possa fare quel che ci pare – replica il segretario del Pd –ha parlato più del coprifuoco alle 23 che del Pnrr. Non ha parlato del piano di 231 miliardi di euro fondamentale per l’Italia del futuro. Ma delle ore 23 sì, un errore profondo. Deve essere chiaro che abbiamo un obiettivo: uscire dalla pandemia grazie alla vaccinazione dei fragili, il che ci può consentire un’estate anche di ripresa economica. Se i prossimi ...

