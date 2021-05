Letizia: “Ancora più uniti per raggiungere la salvezza” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStasera contro il Milan non ci sarà causa infortunio, ma Gaetano Letizia ha dato la carica alla squadra in vista del rush finale attraverso un’intervista rilasciata al canale ufficiale della Lega Serie A. Il terzino partenopeo ha parlato del suo passato e della stagione dei giallorossi: Favola – “Penso che la mia storia sia proprio una favola. Sono partito dal campionato di Promozione e a quell’età, 16 o 17 anni, lavoravo fin dalle 6 del mattino per un bar e portavo il caffè a chi mi chiamava. Finito quel turno andavo a fare allenamento. Con i sacrifici, con l’aiuto di mio padre e della mia famiglia sono arrivato nel calcio che conta. Ne vado molto orgoglioso perché nessuno mi ha regalato niente”. Infortunio – “E’ dura stare fuori a guardare gli altri giocare, il mister mi ha insegnato a credere in me stesso. Mi ha detto che lavorando su ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStasera contro il Milan non ci sarà causa infortunio, ma Gaetanoha dato la carica alla squadra in vista del rush finale attraverso un’intervista rilasciata al canale ufficiale della Lega Serie A. Il terzino partenopeo ha parlato del suo passato e della stagione dei giallorossi: Favola – “Penso che la mia storia sia proprio una favola. Sono partito dal campionato di Promozione e a quell’età, 16 o 17 anni, lavoravo fin dalle 6 del mattino per un bar e portavo il caffè a chi mi chiamava. Finito quel turno andavo a fare allenamento. Con i sacrifici, con l’aiuto di mio padre e della mia famiglia sono arrivato nel calcio che conta. Ne vado molto orgoglioso perché nessuno mi ha regalato niente”. Infortunio – “E’ dura stare fuori a guardare gli altri giocare, il mister mi ha insegnato a credere in me stesso. Mi ha detto che lavorando su ...

