Leonardo Pieraccioni svela il cast del suo nuovo film “Il sesso degli Angeli” (Di sabato 1 maggio 2021) Leonardo Pieraccioni annuncia gli attori che compongo il cast del suo prossimo film: Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Le riprese inizieranno a giugno Solo qualche settimana fa, Leonardo Pieraccioni aveva dato il via al casting per il suo prossimo film, “Il sesso degli Angeli“. Era alla ricerca di un giovane talentuoso e divertente e quattro giorni fa, ci ha informato, tramite Instagram, di aver terminato le ricerche. Le sue parole, sempre cariche di ironia, ci raccontano l’esperienza in questa fase di ricerca: “Allora Stop al televoto! Di mail alla ricerca di “ragazzetti simpatici” per il film nuovo ne sono arrivate 14200!! Oltre ai ragazzetti dentro c’era di tutto: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021)annuncia gli attori che compongo ildel suo prossimo: Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Le riprese inizieranno a giugno Solo qualche settimana fa,aveva dato il via aling per il suo prossimo, “Il“. Era alla ricerca di un giovane talentuoso e divertente e quattro giorni fa, ci ha informato, tramite Instagram, di aver terminato le ricerche. Le sue parole, sempre cariche di ironia, ci raccontano l’esperienza in questa fase di ricerca: “Allora Stop al televoto! Di mail alla ricerca di “ragazzetti simpatici” per ilne sono arrivate 14200!! Oltre ai ragazzetti dentro c’era di tutto: ...

TMeravigliosi : RT @sonolaferaz: stato psicofisico: leonardo pieraccioni #TopDieci - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni, la figlia Martina da Laura Torrisi: poi l'amore con la sosia della ex - infoitcultura : LEONARDO PIERACCIONI/ È sfida con Sabrina Salerno: “Sta barando!” (Top Dieci) - LissyNeumair : RT @sonolaferaz: ma che ne sa mediaset di leonardo pieraccioni che si butta a terra per fare stage diving senza pubblico e di rocco papaleo… - sonolaferaz : ma che ne sa mediaset di leonardo pieraccioni che si butta a terra per fare stage diving senza pubblico e di rocco… -