Leo Messi | a casa del campione | un “appartamento” da milioni di euro nel cuore di Miami

Leggi su donnaglamour

(Di sabato 1 maggio 2021) Lionelha comprato, in una delle torri più famose e lussuose della Florida. Scopriamo com’è fatta e quali sono i comfort che la star del calcio ha voluto tra le mura domestiche… Ladi Leoè uno scrigno di lusso e bellezza. Pare che il calciatore abbia investito un importante somma per comprare uncon vista sull’oceano neldi una delle torri più famose e costose dello Stato della Florida, una cifra da capogiro esattamente come lo sono i dettagli emersi sull’abitazione in cui avrebbe scelto di vivere insieme alla famiglia. Ladi Leo: quanto costa La lussuosaamericana di Lionel ...