Leeds, Radrizzani vuole la conferma di Bielsa: "Parlerò del mio futuro a tempo debito"

Il Leeds si appresta a chiudere in bellezza questa stagione di Premier League. Gli Whites hanno offerto nell'arco dell'intero campionato un gioco spumeggiante offrendo anche prestazioni esaltanti che gli hanno permesso, ad esempio, di vincere in casa del Manchester City. L'artefice di questo cammino è stato senza dubbio Marcelo Bielsa, 'El Loco' ha trascinato i suoi grazie alle sue idee di calcio mai banali. Adesso bisogna capire se anche nella prossima stagione siederà sulla panchina del Leeds, in merito a questo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa.

"Parlerò del mio futuro quando la stagione sarà finita. Apprezzo le parole del patron sulla mia continuità, ma sono d'accordo che il prestigio del Leeds sia prima di tutto".

