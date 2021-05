Le serie tv di Netflix a maggio 2021, da Lucifer a Che fine ha fatto Sara? (Di sabato 1 maggio 2021) Il catalogo delle serie tv su Netflix a maggio 2021 è ricco di novità per gli abbonati. Dal ritorno di Lucifer alla seconda parte del thriller messicano Che fine ha fatto Sara?, la piattaforma rende anche disponibile Jupiter’s Legacy, show fantasy tratto dall’omonimo fumetto. Non mancano le docuserie: da Elvis Presley: The Searcher, che getta nuova luce sulla rockstar, e I figli di Sam: verso le tenebre, che ripercorre gli omicidi del serial killer David Berkowitz. Scopriamo insieme i titoli delle serie tv su Netflix a maggio 2021 da non perdere. Si parte il 1° maggio con Elvis Presley: The Searcher. Attraverso immagini d’archivio e interviste ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Il catalogo delletv suè ricco di novità per gli abbonati. Dal ritorno dialla seconda parte del thriller messicano Cheha?, la piattaforma rende anche disponibile Jupiter’s Legacy, show fantasy tratto dall’omonimo fumetto. Non mancano le docu: da Elvis Presley: The Searcher, che getta nuova luce sulla rockstar, e I figli di Sam: verso le tenebre, che ripercorre gli omicidi del serial killer David Berkowitz. Scopriamo insieme i titoli delletv suda non perdere. Si parte il 1°con Elvis Presley: The Searcher. Attraverso immagini d’archivio e interviste ...

iamhalvsey : lucifer e chloe non mi piacciono più e la loro sexual tension mi dispiace ma non mi dispiace, era una serie belliss… - ludoevica : anche perché se tante serie tv vengono cancellate da quei peracottari di Netflix è anche per questo!!! - zazoomblog : Serie tv e film Netflix maggio 2021: da Lucifer a Il Divin Codino - #Serie #Netflix #maggio #2021: - MrsMischief : @stansebbie Ma lo spero. Anche se netflix ormai cancella serie valide per lasciare solo spazzatura - julesvandemberg : Netflix ha davvero scelto Cindy come booktuber per le reazioni alla serie. Quella che pochi mesi fa ha preso in gir… -