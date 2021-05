Le pagelle del Benevento – La difesa balla ancora | Montipò evita il peggio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Ilperde anche a San Siro contro il Milan e resta a quota 31 punti. Ledei giallorossi dopo il ko contro la squadra di Pioli:7,5: Una decina di parate, alcune difficilissime, che non portano punti ma servono adre la goleada. Chiude più volte la porta a Ibra e sui gol non può nulla. Il migliore dei giallorossi. Depaoli 5,5: Theo Hernandez è un cliente difficile e quando accelera è difficile da tenere sotto controllo. Ci prova col destro deviato in angolo in maniera decisiva proprio dal terzino francese. Glik 5: Beffato dal velo di Kessie sul gol di Calhanoglu, poi fa fatica soprattutto quando deve rincorrere gli avversari che si distendono in contropiede. Caldirola 5: Va a vuoto su Calhanoglu spianando la strada al turco per il gol del vantaggio. ...