Le nuove uscite a fumetti della settimana

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021) Una fuga da un harem, l’autobiografia di un maestro del fumetto italiano, la nuova opera di una celebre autrice per ragazzi, e una saga post-apocalittica in procinto di diventare una serie tv. Ecco le miglioridegli ultimi giorni Un’altradi grandie grandi autori dal panorama italiano e internazionale attende gli appassionati in libreria, fumetteria e nei negozi online. Dalle vicende femministe ante-litteram di due sorelle in fuga da un harem all’autobiografia di un maestro del fumetto italiano, dalla nuova opera di una talentuosa autrice norvegese di storie per ragazzi sino a una saga post-apocalittica dall’America in procinto di diventare una serie tv, ecco le 5 migliori novitànegli ultimi giorni. 1. Evase dall’harem, di Sara Colaone, Didier Quella-Guyot, Alain ...