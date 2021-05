Le notizie del giorno | il VIDEO dell’esame farsa di Suarez La smentita dell’avvocato | 12 mesi a Lotito

(Di sabato 1 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. E’ sempre più giallo sul casoche riguarda anche la Juventus. Nel corso dell’udienza, Andrea Agnelli aveva rivelato che l’attaccante ex Barcellona si era proposto per un trasferimento in Italia, in bianconero. Ivan Zaldua, l’avvocato dell’uruguaiano ha però smentito questa versione: “Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha contattato direttamente. Successivamente ha contattato me per iniziare la trattativa e da lì in poi ho avuto molte conversazioni con il signor Paratici”. Poi l’avvocato ha svelato tutti i dettagli della trattativa: “Ci siamo scambiati la prima mail il 29 agosto con la proposta contrattuale con i termini economici dell’ingaggio e dei bonus e successivamente abbiamo raggiunto un accordo ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Il vaccino Moderna può essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete… - Agenzia_Ansa : Dai test sui 213 passeggeri del volo dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultati positivi al Covid in… - InnovazioneGov : Identità digitale: #SPID supera i 20 milioni di utenti. 100 milioni le autenticazioni ai servizi online di siti e a… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno corrisposti 'in due tranches' del 50% lunedì 3 e martedì 4 mag… - Manuel10Andres : RT @SerieA: Giocate al top ?? Esplosività pazzesca ?? @Luisfmuriel09 è l’MVP della #SerieATIM di aprile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del

Fanpage.it

Davigo ha chiarito che Storari per 'autotutela' si rivolse a lui come 'consigliereCsm che conosceva', perché 'in procura non gli consentivano di procedere all'iscrizione delledi reato ...Il cda di Enel si è già riunito e ha deliberato la cessione10%capitale di Open Fiber a Cdp Equity, per 530 milioni di euro, "inclusivotrasferimento a Cdpe20% della porzione Enel dello "shareholders' loan" concesso ad Open Fiber, "comprensivo degli interessi maturati". Ci sarà inoltre un "earn - out" a favore di Enel legato alla eventuale positiva ...05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...BRUXELLES-MOSCA – Otto alti funzionari europei, tra cui il presidente dell'europarlamento David Sassoli, sono stati inseriti nella black list della Russia di Putin, che ha annunciato la sua dura rispo ...