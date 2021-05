Lazio Genoa, i convocati di Ballardini: Criscito alza bandiera bianca (Di sabato 1 maggio 2021) Davide Ballardini ha reso nota la lista dei convocati in vista di Lazio-Genoa Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Confermata l’assenza di Criscito, che alza bandiera bianca. Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Biraschi, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Czyborra, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Davideha reso nota la lista deiin vista diDavide, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della trasferta dell’Olimpico contro la. Confermata l’assenza di, che. Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Biraschi, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Czyborra, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. L'articolo proviene da Calcio News 24.

