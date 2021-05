Lavoro, nulla sarà più come prima: “Resterà senza lavoro chi pensa di poter vivere nel mondo del lavoro post Covid come se il Covid non ci fosse stato” (Di sabato 1 maggio 2021) Un piccolo ufficio in casa, una buona connessione, un’alta conoscenza delle tecnologie digitali e la capacità di rimodulare la propria professionalità in poco tempo. Sono gli elementi di cui non potrà fare a meno il lavoratore del futuro. Perché il lavoro che verrà, anche dopo la fine della pandemia, non sarà più lo stesso. A spiegarlo ad Huffpost è Rosario De Luca, presidente della “Fondazione studi Consulenti del lavoro”. Al momento però, come sottolinea un rapporto della Fondazione, tra gli italiani c’è molta preoccupazione e un milione di lavoratori è convinto di perdere il proprio posto nei prossimi mesi. Mentre quasi due milioni di occupati ancora non lavorano e 2,6 milioni di dipendenti vedono ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Un piccolo ufficio in casa, una buona connessione, un’alta conoscenza delle tecnologie digitali e la capacità di rimodulare la propria professionalità in poco tempo. Sono gli elementi di cui non potrà fare a meno il lavoratore del futuro. Perché ilche verrà, anche dopo la fine della pandemia, nonpiù lo stesso. A spiegarlo ad Huffè Rosario De Luca, presidente della “Fondazione studi Consulenti del”. Al momento però,sottolinea un rapporto della Fondazione, tra gli italiani c’è molta preoccupazione e un milione di lavoratori è convinto di perdere il proprioo nei prossimi mesi. Mentre quasi due milioni di occupati ancora non lavorano e 2,6 milioni di dipendenti vedono ...

