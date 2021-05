Lavoro, in Italia i disabili sono ancora i grandi esclusi. “Solo il 35% occupato. E le donne sono le più svantaggiate” – le storie (Di sabato 1 maggio 2021) L’inclusione lavorativa è uno dei temi fondamentali per le persone con disabilità. La Repubblica Italiana, recita l’articolo 1 della Costituzione, è fondata sul Lavoro e il Lavoro non dà Solo il reddito, ma anche la dignità e il sentirsi parte attiva di una comunità. Avere un’occupazione per un soggetto disabile aiuta ancora di più a migliorarne l’autonomia, favorendo progetti di vita indipendente. Ma la situazione occupazionale dei disabili in Italia è drammatica. “Basti pensare che su 100 persone di 15-64 anni che, pur avendo limitazioni nelle funzioni motorie e/o sensoriali essenziali nella vita quotidiana oppure disturbi intellettivi o del comportamento, sono comunque abili al Lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) L’inclusione lavorativa è uno dei temi fondamentali per le persone contà. La Repubblicana, recita l’articolo 1 della Costituzione, è fondata sule ilnon dàil reddito, ma anche la dignità e il sentirsi parte attiva di una comunità. Avere un’occupazione per un soggetto disabile aiutadi più a migliorarne l’autonomia, favorendo progetti di vita indipendente. Ma la situazione occupazionale deiinè drammatica. “Basti pensare che su 100 persone di 15-64 anni che, pur avendo limitazioni nelle funzioni motorie e/o sensoriali essenziali nella vita quotidiana oppure disturbi intellettivi o del comportamento,comunque abili al, ...

