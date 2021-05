Advertising

iconanews : Landini, oggi si rimette al centro il lavoro di speranza - giornaleradiofm : Landini, oggi si rimette al centro il lavoro di speranza: (ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - 'Questo primo maggio rimette a… - QdSit : Primo maggio, manifestazioni di @cgilnazionale, @CislNazionale e @UILofficial in tre luoghi “simbolici del mondo de… - ProDocente : Primo maggio, Landini (Cgil): “Oggi è il momento di vaccinare, non è quello di licenziare” - RizzoGiov : Oggi abbiamo Letta, Conte e Landini..... -

Ultime Notizie dalla rete : Landini oggi

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, parlando a margine della manifestazione per la Festa dei lavoratori organizzata all'Ast di Terni da Cgil, Cisl e Uil. .Il nostro slogan per il Primo Maggio, prosegue, 'è il lavoro che cura l'Italia e indica cheè il momento di vaccinare e non il momento di licenziare'. 'Abbiamo visto il prezzo che ...I fantocci di Draghi, Letta e Landini ghigliottinati in piazza Castello. È accaduto durante il presidio di Usb e Cobas, mentre un corteo No Tav è partito da piazza Vittorio Veneto.Dobbiamo dare un futuro di stabilità nel lavoro e di qualità sociale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a margine della manifestazione per la Festa dei lavorat ...