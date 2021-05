L’acne associata alla menopausa | cause e rimedi

Leggi su vanityfair

(Di sabato 1 maggio 2021) La comparsa di brufoli piccoli e grandi sul viso può essere particolarmente frustrante quando l’adolescenza è lontana. Questa condizione ha un nome preciso: acne da menopausa o da età adulta ed è un fenomeno del tutto normale. È decisamente fastidiosa, è vero, ma per chi non ha voglia di conviverci le soluzioni ci sono. L’importante è adottare la skin routine adatta da mettere a punto con l’aiuto di uno specialista. Senza dimenticare che anche l’atteggiamento fa la differenza come scrive Cameron Diaz nel suo libro The Body Book. L’attrice, che ne ha sofferto, ha visto i risultati positivi quando ha deciso di essere propositiva: «Le cose sono cambiate nel momento in cui ho smesso di arrabbiarmi con la mia pelle. Avevo solo bisogno di ascoltare il mio corpo».