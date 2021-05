La tavola di primavera in Casa Dior (Di sabato 1 maggio 2021) Skip to content È un banchetto in onore della primavera, al sole tiepido della primavera, ai prati color smeraldo e alla dolcezza che porta con sé la bella stagione. La tavola realizzata da Cordelia de Castellane, direttrice artistica di Dior Maison è un omaggio a Monsieur Dior, che sin dall’infanzia trascorsa a Granville, nel giardino coltivato dalla madre, ha sempre avuto una grande passione per il mughetto. Questo fiore delicato è diventato uno dei suoi portafortuna, portato all’occhiello o cucito negli orli delle sue creazioni di haute couture. Simbolo di purezza e gioia, il mughetto annuncia l’arrivo delle belle giornate e impreziosisce la nuova collezione Dior Maison, “New Lily of the Valley” disegnata da Cordelia de Castellane. Per il pranzo del primo maggio, ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Skip to content È un banchetto in onore della, al sole tiepido della, ai prati color smeraldo e alla dolcezza che porta con sé la bella stagione. Larealizzata da Cordelia de Castellane, direttrice artistica diMaison è un omaggio a Monsieur, che sin dall’infanzia trascorsa a Granville, nel giardino coltivato dalla madre, ha sempre avuto una grande passione per il mughetto. Questo fiore delicato è diventato uno dei suoi portafortuna, portato all’occhiello o cucito negli orli delle sue creazioni di haute couture. Simbolo di purezza e gioia, il mughetto annuncia l’arrivo delle belle giornate e impreziosisce la nuova collezioneMaison, “New Lily of the Valley” disegnata da Cordelia de Castellane. Per il pranzo del primo maggio, ...

AD_italia : La tavola di primavera in Casa Dior - AD_italia : La tavola di primavera in Casa Dior - AD Italia - AD_italia : La tavola di primavera in Casa Dior - AD Italia - zazoomblog : I colori della primavera - estate 2021 a tavola secondo Voiello - #colori #della #primavera #estate - ana_captures : RT @Cucina_Italiana: Per una tavola verde e freschissima ?? #primavera -