La schedina del giorno: ecco le quote più ghiotte della Serie A (Di sabato 1 maggio 2021) Palinsesto davvero ricco per il prossimo turno di Serie A. La schedina del giorno è interessante, ma occhio alle sorprese Per gli appassionati di scommesse e non solo la giornata odierna di Serie A presenta un palinsesto davvero ricco e interessante. Il colpo di scena in grado di far vacillare l’intero sistema di giocate è dietro l’angolo ma con un’attenta pianificazione e qualche puntata studiata il colpaccio non pare assolutamente impossibile. La schedina del giorno che vi presentiamo è il risultato dell’analisi combinata di ben quattro diverse ricevitorie. Ovviamente, per questioni di comodità, la stessa schedina sarà giocabile ovunque in quanto i risultati che consigliamo sono limitati esclusivamente alle combinazioni 1-X-2-Over 2.5-Under 2.5-Gol-No Gol. ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) Palinsesto davvero ricco per il prossimo turno diA. Ladelè interessante, ma occhio alle sorprese Per gli appassionati di scommesse e non solo la giornata odierna diA presenta un palinsesto davvero ricco e interessante. Il colpo di scena in grado di far vacillare l’intero sistema di giocate è dietro l’angolo ma con un’attenta pianificazione e qualche puntata studiata il colpaccio non pare assolutamente impossibile. Ladelche vi presentiamo è il risultato dell’analisi combinata di ben quattro diverse ricevitorie. Ovviamente, per questioni di comodità, la stessasarà giocabile ovunque in quanto i risultati che consigliamo sono limitati esclusivamente alle combinazioni 1-X-2-Over 2.5-Under 2.5-Gol-No Gol. ...

pistoiasport : La Schedina del Bomber, otto gare delle quali fornire un pronostico - cassapronostici : Schedina del giorno lunedì 3 maggio 2021 - pasqualepizzuto : RT @_schiaffino__: per i meno giovani è una notizia non banale. Il mio sabato pomeriggio era mano della mano con mio padre nella ricevitori… - maxcrespino : RT @_schiaffino__: per i meno giovani è una notizia non banale. Il mio sabato pomeriggio era mano della mano con mio padre nella ricevitori… - _CalcioItaliano : RT @_schiaffino__: per i meno giovani è una notizia non banale. Il mio sabato pomeriggio era mano della mano con mio padre nella ricevitori… -