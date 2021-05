La sardina Santori fa il gufo: se piangeremo nuovi morti colpa delle battaglie della destra (Di sabato 1 maggio 2021) Mattia Santori, leader delle Sardine, non perde il vizio di pontificare. “Almeno in questi giorni – dice all’Adnkronos – andrebbero vietate le manifestazioni come quella autorizzata in Piazza della Pace, dove l’ultra destra si camufferà da iniziativa no-mask, minando l’ordine pubblico e rovinando il significato di unità nazionale in un giorno importante”. Santori, anatema sulla battaglia per abolire il coprifuoco E ancora: “Questo è il frutto di una politica che insegue invece che orientare, penso alla Lega e alla battaglia sul no al coprifuoco, strumentale al consenso elettorale ma poco utile a un Paese preoccupato per la salute e il lavoro”. La battaglia per l’abolizione del coprifuoco è al centro dell’anatema di Santori, la cui linea è “porti aperti e italiani chiusi in casa“. “Se ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 maggio 2021) Mattia, leaderSardine, non perde il vizio di pontificare. “Almeno in questi giorni – dice all’Adnkronos – andrebbero vietate le manifestazioni come quella autorizzata in PiazzaPace, dove l’ultrasi camufferà da iniziativa no-mask, minando l’ordine pubblico e rovinando il significato di unità nazionale in un giorno importante”., anatema sulla battaglia per abolire il coprifuoco E ancora: “Questo è il frutto di una politica che insegue invece che orientare, penso alla Lega e alla battaglia sul no al coprifuoco, strumentale al consenso elettorale ma poco utile a un Paese preoccupato per la salute e il lavoro”. La battaglia per l’abolizione del coprifuoco è al centro dell’anatema di, la cui linea è “porti aperti e italiani chiusi in casa“. “Se ...

