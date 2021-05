La regina della musica capoverdiana arrivata al successo troppo tardi (Di sabato 1 maggio 2021) L’appellativo che le hanno dato è una descrizione perfetta: La Diva aux pieds nuds. Diva a modo suo, si intende. Come può essere diva la più famosa cantante dei bar e dei night club di Mindelo, 70mila abitanti arroccati intorno al porto di un’isola arida e vulcanica, non lussuriosa e tropicaleggiante come la latitudine suggerirebbe. L’isola è Såo Vicente, una di quelle più sopravvento, ad ovest, del piccolo arcipelago di Capo Verde, dieci isolette spuntate nell’oceano Atlantico a 600 km ad ovest della costa africana del Senegal. Esattamente a metà strada fra Brasile e Portogallo, la madrepatria coloniale di entrambi. I portoghesi in 500 anni di dominio hanno usato i porti di Capo Verde per commerci e tratta degli schiavi. Ed è stato quel mix di navigatori bianchi e arabi e schiavi neri e chissà chi altro e da dove che ha popolato quelle terre, alla loro scoperta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 maggio 2021) L’appellativo che le hanno dato è una descrizione perfetta: La Diva aux pieds nuds. Diva a modo suo, si intende. Come può essere diva la più famosa cantante dei bar e dei night club di Mindelo, 70mila abitanti arroccati intorno al porto di un’isola arida e vulcanica, non lussuriosa e tropicaleggiante come la latitudine suggerirebbe. L’isola è Såo Vicente, una di quelle più sopravvento, ad ovest, del piccolo arcipelago di Capo Verde, dieci isolette spuntate nell’oceano Atlantico a 600 km ad ovestcosta africana del Senegal. Esattamente a metà strada fra Brasile e Portogallo, la madrepatria coloniale di entrambi. I portoghesi in 500 anni di dominio hanno usato i porti di Capo Verde per commerci e tratta degli schiavi. Ed è stato quel mix di navigatori bianchi e arabi e schiavi neri e chissà chi altro e da dove che ha popolato quelle terre, alla loro scoperta ...

Advertising

Tg3web : 'È il momento della vergogna'. Così Papa Francesco, affacciandosi su piazza San Pietro per il Regina coeli di mezzo… - tresentieri : Maggio: Mese della Regina dello Splendore (primo giorno) - Secondo__me : @fabio_fazio_fax In effetti c'ha un non so che della Regina Elisabetta. - fabio_fazio_fax : Questo è Jonathan, l'animale vivo più antico del mondo Ha circa 190 anni nel 2022. È nato circa 1832. Circa 5 anni… - Edgar50000938 : @Sabry09439578 Buonanotte cara Sabry, l'unica cosa che posso dirti é che siamo tanti innamorati di te e della tua b… -

Ultime Notizie dalla rete : regina della Giro Romandia: Soler vince la terza tappa, è il nuovo leader La classifica generale vede Colbrelli quarto staccato di 14 secondi da Soler, insieme con la coppia della Ineos formata da Geraint Thomas e Richie Porte, alla vigilia della tappa regina, che prevede ...

La Regina Elisabetta passeggia sotto la pioggia: la foto che fa impazzire i social L'immagine ha subito conquistato la rete, con diversi commenti che lodano da una parte la tempra della Regina che a 95 anni cammina tranquillamente sotto al diluvio e dall'altra fanno ironia sul suo ...

La "Regina" della scultura in mostra alla GAMeC di Bergamo La Repubblica NEL CUORE E NELL'ANIMA Kensington Gardens, insieme al contiguo Hyde Park, costituisce ancor oggi una vastissima zona verde nel centro di Londra. I due parchi, separati dalla Serpentina (dove è collocata l’isola di Peter Pan ...

La scomparsa dello zero a zero I pensosi articoli di commento sulla sparizione dello zero a zero stanno al calcio italiano come i dibattiti sulla dipartita delle mezze stagioni nel chiacchiericcio da ascensore. È sufficiente una ve ...

La classifica generale vede Colbrelli quarto staccato di 14 secondi da Soler, insieme con la coppiaIneos formata da Geraint Thomas e Richie Porte, alla vigiliatappa, che prevede ...L'immagine ha subito conquistato la rete, con diversi commenti che lodano da una parte la temprache a 95 anni cammina tranquillamente sotto al diluvio e dall'altra fanno ironia sul suo ...Kensington Gardens, insieme al contiguo Hyde Park, costituisce ancor oggi una vastissima zona verde nel centro di Londra. I due parchi, separati dalla Serpentina (dove è collocata l’isola di Peter Pan ...I pensosi articoli di commento sulla sparizione dello zero a zero stanno al calcio italiano come i dibattiti sulla dipartita delle mezze stagioni nel chiacchiericcio da ascensore. È sufficiente una ve ...