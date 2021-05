La regina della musica capoverdiana arrivata al successo troppo tardi (Di sabato 1 maggio 2021) L’appellativo che le hanno dato è una descrizione perfetta: La Diva aux pieds nuds. Diva a modo suo, si intende. Come può essere diva la più famosa cantante dei bar e dei night club di Mindelo, 70mila abitanti arroccati intorno al porto di un’isola arida e vulcanica, non lussuriosa e tropicaleggiante come la latitudine suggerirebbe. L’isola è Såo Vicente, una di quelle più sopravvento, ad ovest, del piccolo arcipelago di Capo Verde, dieci isolette spuntate nell’oceano Atlantico a 600 km ad ovest della costa africana del Senegal. Esattamente a metà strada fra Brasile e Portogallo, la madrepatria coloniale di entrambi. I portoghesi in 500 anni di dominio hanno usato i porti di Capo Verde per commerci e tratta degli schiavi. Ed è stato quel mix di navigatori bianchi e arabi e schiavi neri e chissà chi altro e da dove che ha popolato quelle terre, alla loro scoperta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 maggio 2021) L’appellativo che le hanno dato è una descrizione perfetta: La Diva aux pieds nuds. Diva a modo suo, si intende. Come può essere diva la più famosa cantante dei bar e dei night club di Mindelo, 70mila abitanti arroccati intorno al porto di un’isola arida e vulcanica, non lussuriosa e tropicaleggiante come la latitudine suggerirebbe. L’isola è Såo Vicente, una di quelle più sopravvento, ad ovest, del piccolo arcipelago di Capo Verde, dieci isolette spuntate nell’oceano Atlantico a 600 km ad ovestcosta africana del Senegal. Esattamente a metà strada fra Brasile e Portogallo, la madrepatria coloniale di entrambi. I portoghesi in 500 anni di dominio hanno usato i porti di Capo Verde per commerci e tratta degli schiavi. Ed è stato quel mix di navigatori bianchi e arabi e schiavi neri e chissà chi altro e da dove che ha popolato quelle terre, alla loro scoperta ...

